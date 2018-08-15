Власти Новой Зеландии пытаются остановить рост цен на недвижимость

Веллингтон, , 16:09 — REGNUM Парламент Новой Зеландии 15 августа утвердил закон, за некоторыми исключениями запрещающий иностранцам приобретать дома в этом государстве, пишет газета El Mundo.

Законопроект был одобрен 63 голосами при поддержке правящей Лейбористской партии, «Зеленых» и партии «Новая Зеландия прежде всего». Против проголосовали 57 депутатов. Запрет не касается граждан Австралии и Сингапура — с этими странами Новая Зеландия заключила соглашение о свободной торговле. Иностранцы смогут приобретать жилье только в многоквартирных новостройках и в рамках отдельных проектов в сфере недвижимости.

Цель принятия закона — остановить рост цен на недвижимость, прекратить спекуляции и предоставить гражданам более широкий доступ к рынку недвижимости. Этот законопроект был обещан в рамках предвыборной кампании премьер-министром страны Джасиндой Ардерн.