ВСУ всё чаще обстреливают территорию ЛНР из тяжёлого вооружения

Луганск, , 15:49 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстрелах территории Луганской Народной Республики (ЛНР) всё чаще используют тяжёлое вооружение. Об этом заявил 15 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам представителя силовиков, в настоящее время обострения ситуации вдоль линии разграничения нет, однако обстановка продолжает ухудшаться.

«ВСУ за последнее время все чаще начали прибегать к использованию тяжелого вооружения, практически ежедневно применяют вооружение калибром свыше 100 мм», — подчеркнул Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 августа ВСУ пять раз обстреляли мирные города и сёла ЛНР. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что под миномётный огонь украинских карателей попали населенные пункты Калиново, Желобок, Пришиб.

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