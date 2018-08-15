«Оппоблок»: «Нафтогаз» и «Укрзализница» — чудовищный механизм выкачки денег

Киев, , 15:50 — REGNUM Украинские власти превратили госкомпании «Нафтогаз Украина» и «Укрзализныцю» «в чудовищный механизм выкачки денег из населения и промышленности». Об этом 15 августа написал на своей странице в Фейсбуке сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«Почему действия нынешней власти ведут к росту цен и тарифов? Нищими людьми легче манипулировать?» — отметил Вилкул.

Он сообщил, что «Укрзализница» в очередной раз повысила тарифы на пассажирские и грузовые перевозки.

«Цены на перевозку грузов подняты путем повышения ставок на подачу порожних вагонов, а также увеличения нормативного количества суток движения в порожнем и груженном рейсе. Таким образом, только за последние 8 месяцев рост тарифов на грузовые ж/д перевозки достиг 40%», — возмутился Вилкул.

По его словам, рост тарифов лишает украинскую промышленность конкурентных преимуществ. Он потребовал от правительства ввести мораторий на повышение цен на пассажирские и грузовые перевозки.

«Неподъемные тарифы и цены забирают у людей последнее, а отечественную промышленность лишают конкурентоспособности на мировом рынке. Куда деваются миллиарды гривен, которые монополисты отбирают, мы видим: на коррупцию и на миллионные зарплаты и премии чиновникам… Концепция кабмина «чаще доить корову» уничтожает людей и экономику. Кабмин и «Укрзализныця» должны развивать транспортный и логистический потенциал, а не методично разрушать нашу промышленность, лишая людей работы, а страну — будущего», — добавил Вилкул.

Ранее, 15 августа, компания «Нафтогаз Украины» проинформировала, что по итогам 2017 года вошла в десятку крупнейших плательщиков налогов в бюджет Украины.

«В десятке крупнейших налогоплательщиков в бюджет четыре компании группы: Нафтогаз, Укргаздобыча, Укрнафта и Укртрансгаз. По итогам 2017 Нафтогаз и Укргаздобыча уплатили в бюджет 62,6 млрд грн. (2,280 млрд долл.). Это на 8 млрд грн. больше, чем годом ранее. Укртранснафта заняла 38 место в рейтинге с показателем 1,4 млрд грн. (291 млн долл.), поднявшись на семь ступенек выше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине одни из самых низких тарифов в Европе на перевозку грузов по железной дороге. Примечательно, что самые низкие тарифы установлены на перевозку угля и железной руды.

В июле 2018 года в утвержденном правительством прогнозе социального и экономического развития Украины на 2019−2021 годы заложен рост тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на 25% в 2018—2019 годах и на 30% — в 2020—2021 годах.

Согласно документу, железнодорожные грузоперевозки, по оценкам правительства, также могут дорожать на 25% ежегодно (плюс-минус 3%) в 2018—2019 годах, однако в 2020—2021 годах их рост замедлится до 20% (плюс-минус 3%). Правительство напоминает, что в 2017 году рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки составил 5,9%, грузовые — 15%.