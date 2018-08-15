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Путин подчеркнул нехватку «позитивного» контента в социальных сетях

Политика

Глава российского государства одобрил работу в соцсетях авторов проекта «Студенческий медиахолдинг» и подчеркнул важность такой деятельности

Пятигорск, Ставропольский край, 15 августа 2018, 15:34 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания «позитивного» контента в социальных сетях. Об этом российский лидер заявил 15 августа в ходе посещения Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2018».

Владимир Путин одобрил работу в соцсетях авторов проекта «Студенческий медиахолдинг» и подчеркнул важность такой деятельности.

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — сказал российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин подчеркнул важность общественной работы на антиалкогольном фронте и назвал «чрезвычайно важной вещью» ту просветительскую деятельность в молодёжной среде, которую ведут общественники из «Трезвой России».

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Молодежный форум «Машук-2018»
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