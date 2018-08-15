В Екатеринбурге к выборам в гордуму изготовят более 1,5 млн бюллетеней

Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал процесс изготовления избирательных бюллетеней на предстоящие выборы в городскую думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего будет изготовлено свыше 1,5 млн избирательных бюллетеней: 18 видов по одномандатным округам и 18 видов по единому избирательному округу.

«Бюллетени предусматривают сразу несколько способов защиты, исключающих возможность их копирования и размножения вне авторизованной типографии. По единому округу они содержат фиолетовую защитную сетку, по одномандатным округам — розовую, что, помимо прочего, позволит различать их наблюдателям при общественном контроле в день голосования», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, защита бюллетеней сравнима с защитой денежных купюр и ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября. По одномандатным округам зарегистрированы более 100 кандидатов. По единому избирательному округу претендовать на мандаты будут представители семи партий.

Напомним, что к дню голосования на избирательных участках города планируется установить более 500 камер наблюдения.

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