США более чем в два раза увеличат число своих войск в Норвегии

Осло, , 15:07 — REGNUM США более чем в два раза увеличат численность военнослужащих американской морской пехоты, размещенных в Норвегии, заявили 15 августа в минобороны скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.

Согласно планам, о которых Вашингтон объявил еще в июне, планируется увеличить численность военнослужащих в Норвегии с 330 до 700. Такой шаг связан с опасениями Осло, вызванными присоединением Крыма Россией. В Осло подчеркивают, что американские военнослужащие будут находиться на территории страны исключительно с целями обучения, их не нужно воспринимать в качестве военной эскалации.

Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что принятое решение не связано с созданием на территории страны постоянной базы США и не направлено против России.

Напомним, ранее дипломатическое представительство РФ в королевстве назвало идею об увеличении числа военнослужащих из США на территории норвежских губерний «недружелюбными действиями».