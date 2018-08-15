В МИД РФ прокомментировали бюджет Пентагона на 2019 год

Москва, , 15:05 — REGNUM Рекордный военный бюджет США на 2019 год свидетельствует о том, что Вашингтон и далее продолжит наращивать своё влияние в мире с помощью силы. Об этом в ходе брифинга 15 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о расходах на национальную оборону в 2019 году «фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с участниками международного образовательного форума «БалтАртек» Захарова подчеркнула, что власти США, которые ранее неоднократно заявляли об «американской исключительности», не справились с ролью мирового «супермена».

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