«Это свинство» — кандидаты «Яблока» в Ярославле о снятии своего лидера

Ярославль, , 15:19 — REGNUM Кандидаты от партии «Яблоко» на выборах в Ярославскую областную думу осуждают решение лидера регионального отделения партии Олега Виноградова отказаться от борьбы за мандат. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 августа Олег Виноградов заявил о своем отказе баллотироваться в областную думу по одномандатному округу. Ранее суд снгял с выборов партийный список «Яблока».

Для меня это не очень приятная история, потому что я борец и считаю: если человек заявляется на выборы, то он должен идти до конца. Я была и в списке «Яблока», и выдвигаюсь как одномандатник. Список суд снял, а как одномандатник я буду участвовать и пройду до конца. Я не такой человек, который на полдороги дает попятный ход», — сказала корреспонденту ИА REGNUM кандидат от партии, градозащитница Елена Богданова.

Илья Шестериков, которого партия «Яблоко» выдвинула по одномандатному округу, придерживается более жёсткой позиции. Шестериков предполагает, что ситуация, которая привела к снятию списка (выдвижение кандидатов не по всем округам) могла быть сознательным ходом, а не ошибкой руководства партии.

Я считаю, что это малодушие и слабость руководителя. Я думаю, что по итогам такой кампании человек должен сложить с себя полномочия руководителя местного отделения партии. История по снятию списка могла быть случайностью, но когда Олег Виноградов сам отказывается от участия в выборах и оставляет людей, которые идут одномандатниками — это просто свинство. Тем более что Олег Виноградов в сознании людей позиционируется как борец, идущий до конца», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат от партии «Яблоко» Илья Шестериков.

Коллеги по партии ставят в вину Олегу Виноградову и то обстоятельство, что он не уведомил их предварительно о своем решении.

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