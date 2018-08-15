Тимошенко и ее партия лидируют в рейтинге перед выборами на Украине

Киев, , 15:02 — REGNUM Партия «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возглавила рейтинг партий перед президентскими выборами на Украине, по данным центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социсследований им. Яременко, сообщает 15 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Тимошенко лично набрала 12,5% в рейтинге кандидатов в президенты, а в рейтинге парламентских партий больше всего голосов получила «Батькивщина». На втором месте находятся лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и партия «Оппозиционный блок» соответственно. На третьем — лидер «Оппоблока» Юрий Бойко и «Радикальная партия».

Опрос проводился 17−27 июня на всей Украине, было опрошено 2,186 тыс. респондентов.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, парламентские — осенью 2019 года.