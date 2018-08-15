Сибирские врио проигнорируют дебаты. «Спасение» от неудобных вопросов?

Новосибирск, , 15:12 — REGNUM В информационном поле регионов Сибири сегодня, 15 августа, появилась информация о том, что все сибирские врио губернаторов отказываются участвовать в предвыборных дебатах. Рассуждая о причинах отказов, анонимные источники в интернете называли боязнь неудобных вопросов от оппонентов.

Информация о неучастии подтвердилась в отношении красноярского врио Александра Усса. Однако в качестве причины пресс-секретарь избирательного штаба Ирина Самсонова назвала занятость Усса.

«Врио губернатора Красноярского края Александр Усс не планирует участвовать в дебатах на государственных теле‑ и радиоканалах. Дело в том, что на дни, выпавшие в ходе проведённой официальной жеребьёвки, ранее были запланированы его командировки по краю с насыщенной программой, касающейся актуальных для края задач. Пусть это станет дополнительной возможностью для молодых политиков, впервые ведущих избирательную кампанию на пост губернатора», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Кемеровская область. Врио губернатора Сергей Цивилёв в дебатах участвовать также не будет.

«Сергей Цивилёв не планирует участие в предвыборных дебатах, потому что рабочий график врио губернатора не позволяет эффективно подготовиться к ним. Предвыборный период Сергей Цивилёв проводит на рабочем месте. Он сконцентрируется на решении вопросов региона», — сказали ИА REGNUM в его штабе.

В предвыборных дебатах не поучаствует и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Причём корреспондент ИА REGNUM выяснил, что изначально его участие в дебатах всё же планировалось.

«Изначально Томенко предполагал участвовать в дебатах, но текущая деятельность не оставляет ему шансов на участие в дебатах. Тот объём задач, которыми врио губернатора Виктор Томенко сейчас занимается, не позволяет ему принять участие в дебатах. Он просто физически не может одновременно ездить по дебатам и работать», — сказали в его избирательном штабе.

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С избирательным штабом новосибирского врио Андрея Травникова связаться не удалось. А вот в штабе омского врио Александра Буркова эту информацию опровергли, причём весьма оперативно:

«Александр Бурков будет принимать участие в дебатах».

В штабе уточнили, что он постарается принять участие во всех дебатах, но коррективы в его планы может внести плотный рабочий график.

Таким образом, как минимум трое сибирских врио губернаторов от участия в предвыборных дебатах отказались. По мнению политконсультанта Владимира Лифантьева (Омск), в этом нет ничего удивительного.

«Чтобы получить ответ на вопрос, почему временно исполняющие обязанности губернаторов отказываются от участия в дебатах, мы должны помнить, кто их поставил. Это сохранение условной политики позиционирования. Видимо, они рассуждают так: если их поставил Владимир Владимирович Путин, если они себя позиционируют, как его люди, они могут себе позволить некоторые привилегии. Мы понимаем, что у нас сейчас достаточно острая социальная ситуация, это касается и пенсионного возраста, и НДС. И уже сейчас начинают потихоньку долетать новости, что будет опять повышена цена на топливо, на продукты питания и так далее. Опять же, существует предложение из-за повышения НДС пересмотреть тарифы на ЖКХ. И это всё раскручивается уже сейчас. Мы можем почувствовать на себе соответствующие изменения уже в ближайшее время. Это достаточно хороший рычаг для популистстких заявлений, и ответить на них, по сути, попросту нечего. Поэтому отказ от участия в дебатах — это такая форма спасения для врио», — считает собеседник ИА REGNUM.

Что касается врио омского губернатора Александра Буркова (справоросс, идёт на выборы в качестве самовыдвиженца — прим. ИА REGNUM ), который намерен принять участие в дебатах, он, по словам Лифантьева, «имеет немного другие цвета флага»:

«Хоть он и ставленник Владимира Владимировича, но он справоросс. И именно его собрат по партии Олег Шеин одним из первых поднял волну по пенсионному возрасту. Сложилась выгодная для Александра Буркова позиция дуализма. Он несколько раз во всеуслышание заявлял, что он и его партия не поддерживали повышение пенсионного возраста. И формально с него спрашивать за это решение никак нельзя. Он не являлся депутатом Госдумы на момент принятия этого решения. Он не относится к правящей партии. Единственный формальный фактор, по которому он относится ко всей этой истории, это то, что его назначил Владимир Путин. Но Бурков всегда может возразить, что президент его назначил, потому что увидел в нём хорошего специалиста. Также надо понимать, что и сам Владимир Владимирович от этой темы дистанцируется».

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Политконсультант подчеркнул, что в этой ситуации важен и уровень оппозиции в регионах.

«В том же Новосибирске, да и в других сибирских регионах, так как КПРФ решили почти везде проигнорировать выборы, главными антагонистами условно выступают кандидаты от ЛДПР. И если в Новосибирске это известный и авторитетный депутат Госдумы, элдэпээровец со статусом Дмитрий Савельев, то в Омской области, как говорится, и трава пониже, и колосок пожиже. Алексей Ложкин — депутат горсовета Омска, даже не Заксобрания. Он, конечно, далеко не последний человек в партии, но у нас в регионе есть более титулованные элдэпээровцы. Поэтому Буркову бояться нечего», — резюмировал Владимир Лифантьев.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибири 9 сентября 2018 года состоятся выборы глав Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского края и Хакасии. В областях и в крае за губернаторское кресло поборются временно исполняющие обязанности глав регионов. В Хакасии в выборах примет участие действующий глава республики Виктор Зимин.

Новосибирский, красноярский, кемеровский, алтайский, хакасский главы идут на выборы «под крылом» «Единой России». Омский врио — справоросс, самовыдвиженец. Однако омские единороссы также ранее заявляли о поддержке ставленника Кремля Буркова.

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