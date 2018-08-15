Дипломаты РФ оказывают содействие защите Вышинского

Москва, , 15:00 — REGNUM Российское посольство на Украине и генконсульство в Одессе оказывают содействие защитникам арестованного журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявила 15 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломаты держат на постоянном контроле ситуацию с Вышинским, хотя украинская сторона постоянно отказывает сотрудникам консульства во встречах с ним. Отказ Киев объясняет тем, что Вышинский — гражданин Украины, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинские силовики ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве и проводили там обыск на протяжении восьми часов. В тот же день был задержан, а позже арестован главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Украинские власти обвиняют его в госизмене и поддержке республик Донбасса.

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