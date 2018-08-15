Володин: Наша задача — выйти на размер пенсий в 20-25 тыс. рублей

Москва, , 15:00 — REGNUM Размер пенсий никого не устраивает. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего совещания по подготовке парламентско-общественных слушаний, намеченных на 21 августа.

Среди участников слушаний, выразивших желание принять участие — эксперты, представители общественных организаций, деловых сообществ, регионов.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — заявил Володин журналистам по итогам рабочего совещания по подготовке слушаний.

«Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40 процентов от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему — вот цель проведения парламентско-общественных слушаний», — отметил он.

Спикер Госдумы напомнил, что поправки в правительственный законопроект принимаются до 24 сентября.

Спикеру Госдумы очевидно, что если не заниматься решением вопросов совершенствования пенсионной системы, в перспективе ждут большие проблемы в этой сфере.

«Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит», — констатировал Володин.

«Дыра в Пенсионном фонде будет увеличиваться. И если сейчас за счет федерального бюджета в Пенсионный фонд перечисляется 3,336 трлн рублей (около 40% объема Пенсионного фонда и 20 процентов от расходов федерального бюджета), закрывая тем самым его дефицит, то уже в ближайшем будущем средств надо будет перечислять почти в два раза больше, — сказал он. — Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура».

Именно поэтому парламентарии обязаны изучить, обсудить с экспертами, регионами, гражданским обществом и выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, и выйти на решение.

«Каким оно будет, зависит от итогов парламентских слушаний», — подчеркнул Володин.

Расширяется круг профильных комитетов Государственной думы, задействованных в подготовке парламентско-общественных слушаний, в частности подключились комитеты-соисполнители по законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. Среди участников совещания — председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. В совещании также принял участие первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, взаимодействующий при подготовке слушаний с экспертами, представителями Академии наук и вузовского сообщества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Государственной думе 21 августа. Предложение о проведении этих слушаний поддержали руководители всех фракций. Более половины участников слушаний будут представлены членами общественных организаций, экспертами, членами деловых сообществ, представителями субъектов РФ. Законопроект о совершенствовании пенсионной системы прошел первое чтение 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.