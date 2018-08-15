Среда, 15 Августа 2018 года
16:33:52 МСК

Путин может посетить празднование национального Дня волонтера в Москве

Политика

Торжественное мероприятие состоится 5 декабря

Пятигорск, Ставропольский край, 15 августа 2018, 14:58 — REGNUM  Президент России Владимир Путин может принять участие в праздновании национального Дня волонтера, которое пройдет в Москве 5 декабря. По крайней мере, глава государства постарается это сделать. Такое обещание российский лидер дал сегодня, 15 августа, во время общения с участниками образовательного форума «Машук» в Пятигорске.

Читайте также: Путин прибыл на Ставрополье для участия в форуме «Машук-2018»

Посетить праздник волонтёров президента РФ пригласил один из молодых активистов, занимающийся развитием системы молодых наставников.

«Постараюсь», — ответил глава государства, поблагодарив за приглашение.

Также в сюжете: Путин о волонтерах: Чувство дружбы впитывается на Кавказе с молоком матери

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольский край президент РФ Владимир Путин прибыл 15 августа, чтобы встретиться с участниками Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018». Мероприятие проходит в городе Пятигорске с 10 августа. Глава государства осмотрел ряд выставок и экспозиций, затем выступил перед участниками форума. Путин отметил важную роль волонтёрского движения, которое не связано с прагматическими интересами, а с милосердием, добротой сердца и позывами души.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин оценил антиалкогольный проект молодёжной общественности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежный форум «Машук-2018»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить