Путин может посетить празднование национального Дня волонтера в Москве

Пятигорск, Ставропольский край, , 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин может принять участие в праздновании национального Дня волонтера, которое пройдет в Москве 5 декабря. По крайней мере, глава государства постарается это сделать. Такое обещание российский лидер дал сегодня, 15 августа, во время общения с участниками образовательного форума «Машук» в Пятигорске.

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Посетить праздник волонтёров президента РФ пригласил один из молодых активистов, занимающийся развитием системы молодых наставников.

«Постараюсь», — ответил глава государства, поблагодарив за приглашение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольский край президент РФ Владимир Путин прибыл 15 августа, чтобы встретиться с участниками Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018». Мероприятие проходит в городе Пятигорске с 10 августа. Глава государства осмотрел ряд выставок и экспозиций, затем выступил перед участниками форума. Путин отметил важную роль волонтёрского движения, которое не связано с прагматическими интересами, а с милосердием, добротой сердца и позывами души.

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