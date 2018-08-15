Глава Каталонии встретится с королем Испании вопреки прежним заявлениям

Барселона, Испания, , 15:00 — REGNUM Глава женералитета Каталонии Ким Торра подтвердил, что будет сопровождать короля Испании Филиппа VI на мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Барселоне в августе 2017 года, пишет газета ABC.

Несмотря на бойкот визита короля в Барселону и траурных мероприятий со стороны лидеров движения независимости, Торра встретится лицом к лицу с членами королевского дома утром 17 августа в столице Каталонии. В 10:30 по местному времени траурную музыкальную композицию исполнят ученики пяти музыкальных школ Барселоны и муниципальной консерватории. После этого будет прочитана речь на семи языках, на которых говорили погибшие в теракте. Напомним, в результате серии терактов 17 августа 2017 года погибли 16 человек и более 100 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Торра заявил, что Филипп VI не является королем для каталонцев, и потребовал извинений. Барселона не приемлет позицию Филиппа VI, который отстаивает территориальную целостность Испании.

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