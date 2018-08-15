Путин о волонтерах: Чувство дружбы впитывается на Кавказе с молоком матери

Ставрополь, , 14:47 — REGNUM Волонтерство на Кавказе имеет мощные корни. Жители этого края с детства учатся бескорыстно оказывать друг другу помощь, поддерживать окружающих. Поэтому неудивительно, что смена Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2018», посвященная Году волонтерства в России, собрала такое количество неравнодушных людей. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, встретившись 15 августа с участниками форума.

» …Для Кавказа это естественное дело, здесь люди с молоком матери впитывают чувство дружбы, желание поддержать близкого и вообще человека», — приводит слова Путина пресс-служба главы государства.

Он с одобрением отозвался о проектах, которые ему продемонстрировали форумчане, в том числе проекты по решению экологических вопросов в Дагестане, проект представителей Чечни по оказанию помощи в реабилитации инвалидов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня, 15 августа, в Пятигорск, где с 10 августа проводится девятый Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2018». В течение часа он общался с представителями разных регионов СКФО, знакомился с их проектами.