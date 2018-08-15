Назарбаев: Конвенция по Каспию поможет развитию Мангистауской области

Астана, , 14:50 — REGNUM Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет способствовать дальнейшему развитию города Актау и Мангистауской области Казахстана, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем Сената парламента Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев добавил, что в ходе предстоящей сессии законодательного органа республики планируется рассмотреть ряд законопроектов в различных областях. Президент поручил продолжить работу по осуществлению ранее принятых программ.

Как сообщал ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау главы пяти прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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