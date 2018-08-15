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Путин: Нужно возрождать программы о национальных языках народов РФ

Политика

В период СССР такие программы были, напомнил президент

Ставрополь, 15 августа 2018, 14:46 — REGNUM  Специальные программы по сохранению национальных языков народов России нужно возрождать с учетом современных реалий. Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 августа, общаясь с участниками образовательного форума «Машук».

Ежегодно в мире исчезают языки, наречия, литература. Задача сохранить их — очень важна и интересна.

В период СССР были специальные программы по сохранению национальных языков, напомнил президент. Сейчас их нужно возрождать, но на современной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о родных языках, который дает возможность родителям школьников выбирать конкретный язык в качестве родного. Изучение этого предмета остается обязательным в школах, программа которых включает его.

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Языки народов России
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