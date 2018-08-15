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МИД РФ назвал недопустимыми действия США в отношении Бутиной

Политика

Уголовное дело основано на безосновательных обвинениях

Москва, 15 августа 2018, 14:36 — REGNUM  Действия Соединенных Штатов Америки в отношении гражданки России Марии Бутиной недопустимы и не выдерживают критики, заявила 15 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Требуем незамедлительно оказать Марии Бутиной полную медицинскую помощь и прекратить против нее уголовное преследование», — заявила Захарова, добавив, что дело основано на безосновательных обвинениях.

Напомним, российскую гражданку Марию Бутину задержали в США и поместили под арест в июле 2018 года. Вашингтон обвиняет ее в ведении деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного агента в американском минюсте.

Ранее в МИД РФ заявили, что Бутина содержится в тюрьме в тяжелых для нее условиях, ее здоровье стало хуже, а сотрудники российской дипмиссии не раз обращались по этому поводу к властям США.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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