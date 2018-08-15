Рабочая группа по Каспийскому морю начнет работу в Азербайджане

Астана, , 14:29 — REGNUM Первое заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в ноябре 2018 года в Азербайджане, сообщает 15 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

По его словам, между прикаспийскими странами создается механизм регулярных консультаций на уровне внешнеполитических ведомств. Рабочая группа создается в целях выполнения Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

Абдрахманов уточнил, что рабочая группа приступит к согласованию пятистороннего соглашения, в рамках которого планируется установить прямые исходные линии на Каспии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря историческим документом. По его словам, Конвенция станет основой для делимитации воды.

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