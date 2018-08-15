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Эмир Катара встретится с президентом Турции в Анкаре

Политика

Доха обеспокоена экономическими проблемами своего основного союзника

Доха, 15 августа 2018, 14:25 — REGNUM  Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани вылетел 15 августа в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет газета Le Figaro.

«Эмир обсудит с президентом Турции двусторонние отношения и пути укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами в различных областях», — сообщило государственное информационное агентство Катара QNA.

Катар сблизился с Турцией во время дипломатической блокады Дохи со стороны группы арабских стран во главе с Саудовской Аравией летом 2017 года. Катар вложил в Турцию инвестиции в размере $20 млрд, а Анкара является крупнейшим экспортёром товаров в Доху. Экономический кризис в Турции напрямую затрагивает интересы инвесторов из Катара.

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Политическая жизнь Турции
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