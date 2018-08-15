Для российской военной полиции разработан новый боевой устав

Москва, , 14:25 — REGNUM Положения нового боевого устава для военной полиции апробируют в ходе учений на полигоне Мулино. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В новом документе учтен современный опыт, полученный в том числе за рубежом при выполнении специальных задач. Место военной полиции в боевых порядках должно быть определено, для этого проводятся специальные учения, пояснил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский.

По новому боевому уставу деятельность военной полиции отнесут «к одному из видов обеспечения военного конфликта». Руководящий документ обеспечит правильные и выверенные действия каждого военнослужащего вне зависимости от обстановки.

Военная полиция является правоохранительной структурой российских Вооружённых сил. Она обеспечивает правопорядок и воинскую дисциплину, фактически выполняя задачи существовавшей ранее военной комендатуры.