Сергей Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан

Махачкала, , 14:19 — REGNUM В Дагестан 15 августа с рабочим визитом прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Цель его приезда — инспекция хода строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

В плане визита также проведение совещания по вопросам развития системы базирования Каспийской флотилии в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переводе места базирования Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский город Каспийск было объявлено в апреле 2018 года. В ходе первого этапа строительства мест базирования кораблей флотилии, которое должно быть завершено в 2019 году, необходимо возвести гидротехнические сооружения — пирсы, причалы, пункты обслуживания.

К 2020 году в городе будут возведены госпиталь, казармы для военнослужащих и жильё для семей офицеров, а также хранилища для боеприпасов. Кроме того, должна быть создана защита базы ВМФ на Каспии от стихийных бедствий и угрозы нападений врага.

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Безопасность + экономика: власти Дагестана о переводе Каспийской флотилии