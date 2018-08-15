США: СМИ начинают войну против Трампа

Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Перед лицом неоднократных нападений со стороны президента США, американские СМИ объединяются, чтобы предпринять скоординированные действия против», — сообщает французский еженедельный политический и новостной журнал Le Point с ссылкой на The Guardian.

С тех пор, как Дональд Трамп был избран, он постоянно дискредитирует газеты, называя их информацию «поддельными новостями» («Fake News»). И вот «чаша терпение переполнилась и «американские СМИ атакуют». С помощью действий, координируемых Boston Globe (американская ежедневная газета, крупнейшая в Бостоне), около ста американских СМИ «начнут войну» против Трампа в четверг, 16 августа 2018 года. Совместные действия заключаются в том, что независимо от того какую газету читают американцы, они смогу обнаружить «статью, посвященную Трампу в колонках своей любимой газеты».

«Редакционные группы планируют разоблачить враждебность президента по отношению к прессе, но каждая из них будет писать в своем собственном стиле», — объясняет «BFM TV» (французский 24-часовой новостной канал).

Как объясняют организаторы кампании, их действия направления «на защиту своей профессии» и «ее жизненно важной роли в демократии». Таким образом, они планируют сделать мощное заявление для того, чтобы «грязная война против свободной прессы прекратилась».

По мнению американской прессы, Дональд Трамп превратил критику СМИ в «полноправную ежедневную президентскую функцию». Напомним, что телеканал «CNN», газеты «Washington Post» или «New York Times» часто становятся предметом «бешеных твитов» президента США, когда те разоблачают его действия.

В начале августа, во время своего выступления в штате Пенсильвания в поддержку республиканского кандидата в Сенат, он даже назвал присутствующих на мероприятии журналистов «ужасными» и «отвратительными» людьми. Толпа, поддерживающая президента, затем освистала журналистов.