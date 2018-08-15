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Путин оценил антиалкогольный проект молодёжной общественности

Политика

Глава российского государства назвал «чрезвычайно важной вещью» просветительскую деятельность движения «Трезвая Россия»

Пятигорск, Ставропольский край, 15 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подчеркнул важность общественной работы на антиалкогольном фронте. Об этом российский лидер заявил 15 августа в ходе посещения Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018» в Ставропольском крае.

Глава государства назвал «чрезвычайно важной вещью» ту просветительскую деятельность, которую ведут общественники из «Трезвой России».

«Антиалкогольная кампания дает очень хороший результат. И она никому не вредит», — отметил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Ставропольский край прилетел Владимир Путин. Цель приезда российского лидера — встреча с участниками форума «Машук-2018». Мероприятие проходит в городе Пятигорске с 10 августа.

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Молодежный форум «Машук-2018»
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