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Сеул координирует переговорный процесс Севера и Юга с Вашингтоном

Политика

Главы дипломатических ведомств США и Южной Кореи провели телефонные переговоры

Сеул, 15 августа 2018, 14:07 — REGNUM  Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонные переговоры по корейской ядерной проблематике со своим коллегой из Южной Кореи — главой МИД Кан Ген Хва; в обнародованном по их итогам заявлении американского госдепа говорится о договоренности сторон и далее оказывать давление на Пхеньян в целях осуществления «окончательной денуклеаризации проверяемыми методами», сообщает 15 августа Синьхуа.

Глава южнокорейской дипломатии сообщил М. Помпео о результатах переговоров с северокорейской стороной, которые прошли 13 августа. Главный из них — согласие Севера и Юга на новую, третью, встречу на высшем уровне, которая, как и две предыдущих, пройдет в сентябре в пограничном Пханмунджоме.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, в этом вопросе двумя сторонами будет сохранена тесная координация. При этом США продолжат переговорный процесс с КНДР, начатый сингапурской встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, в ходе которого достигнуты важные позитивные сдвиги.

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США и Южная Корея
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