Марии Бутиной сделали послабления в тюрьме США

Москва, , 14:07 — REGNUM Условия содержания в американской тюрьме гражданки РФ Марии Бутиной стали лучше, однако применяемый к ней режим остаётся тяжёлым. Об этом сообщила 15 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бутиной позволили пользоваться телефоном, улучшили питание. Некоторые послабления достигнуты благодаря усилиям российских дипломатов.

Вместе с тем гражданка РФ по-прежнему содержится в тяжелых для неё условиях. Её здоровье стало хуже. Сотрудники дипмиссии не раз обращались по этому поводу к властям США, отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле российскую гражданку Марию Бутину задержали в США и поместили под арест. Её обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного агента в американском минюсте.

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