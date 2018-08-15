РФ и Узбекистан укрепили сотрудничество подразделений финансовых разведок

Москва, , 14:08 — REGNUM Россия и Узбекистан подписали меморандум о научном сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, сообщили 15 августа в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Делегация ведомства во главе с заместителем генерального прокурора Акмалхужаном Мавлоновым прибыла с визитом в Москву и встретилась с представителями различных ведомств. Основной темой визита стало укрепление сотрудничества подразделений финансовых разведок Узбекистана и России.

По итогам визита также был подписан протокол о взаимодействии в образовательной и научной деятельности в указанной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая при генеральной прокуратуре Узбекистана был создан департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

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