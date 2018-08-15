Эстония приостановила военные учения в небе над страной

Таллин, , 13:57 — REGNUM В Эстонии действует запрет на учебные манёвры военной авиации в воздушном пространстве страны. При этом миссия ПВО в странах Прибалтики продолжается. Об этом агентству BNS сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Карин Кивипылд.

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По её словам, на сегодняшний день точное место падения ракеты, ошибочно выпущенной испанским истребителем, что и стало поводом для запрета на учения ВВС, пока не обнаружено. Расследованием инцидента занимаются специалисты по безопасности полетов ВВС Эстонии и представители вооруженных сил Испании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа испанский истребитель в небе над Эстонией произвёл ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты проверили территорию предполагаемого места падения ракеты, однако обнаружить её фрагменты пока так и не удалось.

Военное ведомство Эстонии признало, что у страны нет в наличии радиолокационных станций, способных отследить траекторию ракеты такого класса. Стоящая на вооружении Эстонии техника способна отслеживать объекты, летящие на скоростях в четыре раза меньших, чем выпущенная испанским истребителем ракета. Также нет у страны и ПВО соответствующего радиуса действия.

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