Молдавия откроет посольство в Индии в 2019 году

Нью-Дели, , 13:56 — REGNUM Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский впервые посетил Индию, сообщает агентство Prensa Latina 15 августа.

Ульяновский провел переговоры с индийской коллегой Сушмой Сварадж, обсудив вопросы торговли и инвестиций, фармакологии, продовольствия, информационных технологий, образования и туризма. Обе стороны выразили удовлетворённость мерами, принятыми для облегчения экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции.

Стороны договорились об открытии посольства Молдавии в Нью-Дели в 2019 году и подчеркнули, что это будет способствовать укреплению двусторонних отношений, облегчению процедуры выдачи виз для туристов и предпринимателей. Также Ульяновский встретился с министром торговли и промышленности Сурешем Прабху и министром сельского хозяйства Радхой Монахом Сингхом.

Визит Ульяновского в Индию длился с 10 по 15 августа. Это первая рабочая поездка министра иностранных дел в Индию с момента провозглашения независимости Молдавии.