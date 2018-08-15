Украина готовится к массовому «наплыву» нелегальных мигрантов

Киев, , 13:53 — REGNUM На Украину может хлынуть поток нелегальных мигрантов, заявила директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, сообщают 15 августа «Украинские новости».

По ее словам, в ближайшее время уменьшения потока нелегальных мигрантов на Украину не ожидается. В связи с этим государственная миграционная служба Украины готовит план по чрезвычайным действиям в случае массового заезда в страну нелегальных мигрантов.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что ЕС предлагал Киеву разместить на Украине лагеря для мигрантов в обмен на выделение кредита.