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Индия готовится отправить человека в космос

Политика

Об этом объявлено в рамках празднования очередного Дня независимости

Индия готовится отправить человека в космос
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Нью-Дели, 15 августа 2018, 13:48 — REGNUM  Выступая с речью по случаю 72-й годовщины независимости Индии, премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о планах его страны подготовить первый пилотируемый космический полет к 2022 году; таким образом, Индия окажется четвертой страной, отправившей человека в космос после СССР, США и КНР, сообщает 15 августа Синьхуа.

«Позвольте мне сообщить хорошие новости соотечественникам, — заявил Н. Моди. — В 2022 году или раньше, если возможно, Индия развернет свой триколор в космосе…».

Наблюдатели не исключают, что на быстрое развитие индийской космической программы существенно повлияла коррекция вектора внешней политики и военно-технического сотрудничества Дели в сторону взаимодействия с США.

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Космические программы иностранных государств
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