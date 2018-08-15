В Югре сменился председатель ассоциации мэров

Нижневартовск, Югра, , 13:49 — REGNUM В ХМАО выбрали главу ассоциации «Совет муниципальных образований Югры». Им стал мэр Нижневартовска Василий Тихонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столица Самотлора.

Решение главы муниципалитетов ХМАО приняли единогласно на общем собрании в Доме правительства Югры. Был отмечен 20-летний опыт работы Василия Тихонова в органах местного самоуправления и высокие результаты в экономической и социальных сферах Нижневартовска под его управлением.

В настоящее время Ассоциация муниципальных образований Югры объединяет 105 территориальных единиц: 13 городских округов, 9 районов, 26 городских поселений, 57 сельских поселений.

Ранее председателем ассоциации был глава Югорска Раис Салахов, который по собственному желанию сложил полномочия 1 июня 2018 года. В этой должности он проработал 18 лет.

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