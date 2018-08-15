Индонезия предложила Иордании сотрудничество в производстве вакцин

Амман, , 13:49 — REGNUM Министр здравоохранения Иордании Ассаих Махмуд аль-Шейаб встретился с индонезийским послом в Иордании Энди Рахмианто по приглашению индонезийской стороны, сообщает МИД Индонезии.

Посол Индонезии выразил глубокие соболезнования правительству и гражданам Иордании в связи с терактом, который произошел в Фухейсе 10 августа.

Посол подчеркнул, что Индонезия осуждает террористические акты, которые приводят к многочисленным жертвам как со стороны сил правопорядка, так и со стороны мирного населения.

Встреча была направлена на обсуждение расширения сотрудничества в области здравоохранения между Индонезией и Иорданией, включая разработку меморандума о сотрудничестве в области здравоохранения между двумя странами.

Министр Ассаих Махмуд аль-Шейаб приветствовал предложение посла Индонезии относительно расширения сотрудничества в области здравоохранения и производства вакцин. Кроме того, министр выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в области медицинского образования.

В декабре 2017 года Индонезия и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в области надзора за качеством продуктов и лекарств.