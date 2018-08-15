В Узбекистане раскрыли программу визита президента Таджикистана

Ташкент, , 13:27 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Узбекистан с двухдневным визитом 17 августа, сообщает 15 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.

По его словам, переговоры глав государств начнутся после возложения цветов к монументу Мустакиллик (независимости). Планируется, что стороны обсудят политическое, торгово-экономическое, транспортное и коммуникационное сотрудничество. Главы государств планируют подписать ряд двусторонних документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля главы Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в ходе телефонного разговора. Стороны высказались в поддержку продвижения партнерских отношений.

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