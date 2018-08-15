Выборы-2018: омичи проявляют интерес к голосованию не по прописке

Омск, , 13:19 — REGNUM В Омской области уже порядка 1,5 тыс. избирателей заявили о желании проголосовать на выборах губернатора не по прописке, а по месту нахождения. Они намерены воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая впервые была применена на выборах президента РФ в марте 2018 года.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 августа, в областном правительстве, желающие голосовать не по прописке должны сообщить об этом в пунктах подачи заявлений, которые открыты во всех территориальных избирательных комиссиях, в филиалах МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. Также заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг.

Заявление о голосовании по месту нахождения желающие могут также подать с 29 августа по 5 сентября 2018 года в любую участковую избирательную комиссию. А с 6 по 8 сентября предусмотрена подача специального заявления в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. По словам главного специалиста отдела клиентской службы МФЦ Центрального округа Омска Натальи Черваткиной, процедура подачи заявления займет не более пятнадцати минут. Заявитель должен принести с собой паспорт или временное удостоверение личности в период его замены.

К 14 августа заявления о включении в список избирателей для голосования по месту нахождения подали около 1,5 тыс. омичей. В том числе 542 заявления поступили в территориальные комиссии и МФЦ.

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, по состоянию на 1 июля 2018 года в Омской области зарегистрировано 1 531 632 избирателя (в том числе 896 144 — в городе Омске). По сравнению с 1 января текущего года количество избирателей в регионе уменьшилось. Тогда избирком сообщил о 1 547 017 избирателях (в том числе в Омске — 901 701).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 9 сентября 2018 года — в единый день голосования — состоятся выборы губернатора. За губернаторское кресло поборются врио главы региона Александр Бурков (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР), предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»).

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