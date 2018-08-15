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Анкара: Турция готова к переговорам в случае конструктивной позиции США

Политика

Пока никаких встреч между главами двух государств не запланировано

Анкара, 15 августа 2018, 13:16 — REGNUM  Турция продолжит переговоры с США в случае демонстрации Вашингтоном конструктивной позиции в отношении разрешения нынешнего дипломатического кризиса, заявил 14 августа пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, в рамках которой он подчеркнул, что на данный момент встречи между главами США и Турции не запланировано. Калын также указал на то, что Анкара пойдет на ведение торговли в национальных валютах, чтобы избежать давления доллара США.

Напомним, в отношениях между двумя странами наступило резкое похолодание, вызванное делом американского пастора Эндрю Брансона. Брансон по-прежнему удерживается в Турции по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

В связи с его делом были введены санкции против двух министров Турции, а также президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий.

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Турция и США
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