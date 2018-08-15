МИД РФ: Вашингтон не справился с глобальной «ролью супермена»

Калининград, , 13:14 — REGNUM Соединённые Штаты, власти которых ранее говорили об «американской исключительности», не справились с «ролью супермена». Об этом на встрече с участниками международного образовательного форума «БалтАртек» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в том случае, если бы мир стал стабильнее с американской помощью, многие страны приняли бы «концепцию исключительности США».

«С ролью супермена США не справились», — подытожила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что за последнее время в мире стало больше конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Мария Захарова подчеркнула, что официальный Вашингтон вводит новые ограничительные меры против Москвы потому, что США теряют ресурсы для дальнейшего развития.

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