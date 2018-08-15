«Перезагрузки» в отношениях РФ и США не будет еще очень долго»

Москва, , 13:21 — REGNUM Предстоящие переговоры представителей российской стороны с советником президента США Джоном Болтоном не означают, что следует ждать нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом 15 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Очевидно, что отношения с Россией испорчены Соединёнными Штатами Америки всерьез и надолго, — констатировал Шаповалов. — Нормализации и новой «перезагрузки» мы в ближайшие годы не дождёмся».

В этой связи политолог отметил, что до выборов в Конгресс США осталось не так много времени, и РФ должна переждать заболевание — «российская угроза» — которое охватило нынешние американские элиты.

«После дня голосования эта тема станет гораздо менее интересной для политических субъектов США, — сказал Шаповалов. — Конечно, сейчас любое упоминание России в информационном пространстве приводит к тому, что сразу начинается новая психическая атака».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон встретится в Женеве со своим российским коллегой на следующей неделе.

«На следующей неделе Болтон встретится с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в Женеве в продолжение хельсинкского саммита для обсуждения важных вопросов национальной безопасности», — заявила она.

Информацию о подготовке к переговорам с Джоном Болтоном подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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