Президент Перу: страна готова выйти из политического кризиса

Лима, , 13:17 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра заверил, что у Перу есть возможность выйти из политического и институционального кризиса. Об этом пишет газета El Comercio 15 августа.

«Перспективы, несмотря на политический и институциональный кризис, свидетелями которого вы являетесь, заключаются в том, что мы может выйти из этого. И выйдем, поскольку у нас есть желание качественно работать. Будем работать вместе», — сказал президент, выступая на XI саммите малых и средних предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Напомним, последние месяцы Перу переживает политическую нестабильность. В марте этого года ушел в отставку президент Педро Пабло Кучински. Страна переживала ряд скандалов, в том числе увольнение членов Национального совета судей.