Политолог объяснил, зачем РФ нужны новые переговоры с Джоном Болтоном

Москва, , 13:17 — REGNUM Встреча президентов РФ и США в Хельсинки разожгла антироссийские настроения в США, и санкционная кампания усилилась, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ идет подготовка к переговорам с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Хельсинская встреча разожгла антироссийские настроения в Америке, — сказал Шаповалов. — Усилилась санкционная кампания, мы видим, что в неё включилась администрация президента США Дональда Трампа, которая, как мне представляется, пошла на поводу у своих политических оппонентов. Однако, несмотря на обострение, которое случилось в Вашингтоне, всё-таки российско-американские отношения должны иметь перспективу, и диалог следует продолжать».

Именно в этом ключе, как считает Шаповалов, и следует понимать начавшуюся подготовку к переговорам с Джоном Болтоном.

«Та истерия, которая сейчас охватила Вашингтон, в большей степени связана с той избирательной кампанией, начавшейся в США, в которой российская тема находится в фокусе внимания, — отметил Шаповалов. — В то же время и интересы РФ, США и всего мира настоятельно диктуют необходимость диалога».

В этой связи политолог подчеркнул, что саммит в Хельсинки, несмотря на все его последствия, имевшие место в США, нужно рассматривать как некую точку отсчёта в новом этапе диалога между РФ и США.

«Стороны обсудили достаточно широкий круг вопросов, — сказал Шаповалов. — Намечены линии соприкосновения по этим вопросам, и есть предложения о продолжении дискуссии и встречах на высшем уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России ведётся подготовка к переговорам с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, переговоры представителей РФ с Болтоном пройдут уже на следующей неделе.

«Такие контакты действительно запланированы и готовятся», — сказал Песков.

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