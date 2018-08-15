Таджикистан закрыл пункт пропуска на границе с Афганистаном

Душанбе, , 12:35 — REGNUM На таджикско-афганской границе закрыт контрольно-пропускной пункт «Кокул». Такие меры таджикская сторона приняла в связи с тем, что 13 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заняли в Афганистане уезд Ойхоним, который граничит с Фархорским районом Хатлонской области Таджикистана. Об этом сообщает глава пресс-службы пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Он при этом отметил, что, несмотря на активизацию боевиков, ситуация в приграничных провинциях остается стабильной, ситуация на границе находится под контролем, попыток незаконного перехода госграницы не обнаружено.

«Мы в курсе событий, которые происходят по ту сторону границы. Могу заявить, что со стороны Афганистана до сегодняшнего дня каких-либо провокационных действий в отношении Таджикистана не зафиксировано», — сообщил пресс-секретарь.

Напомним, протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344 км. Всего действуют шесть пограничных пунктов пропуска, на сегодня пять из них продолжают работать в прежнем режиме.