Украине нужна новая народная Конституция – Тимошенко

Киев, , 12:22 — REGNUM Диктовать властям Украины должен народ, а не наоборот. В этом уверена бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик считает, что действующая Конституция Украины не учитывает интересов граждан страны, поэтому пришло время действовать.

Читайте также: Порошенко: «Украинской конституционной мысли более 300 лет»

Бывший премьер-министр Украины напомнила, что конституции цивилизованных стран (в частности Франции, США и Японии), являются прерогативой народа (они начинаются со слов: «Мы, народ…»). А на Украине от имени народа страны выступает Верховная рада.

Ранее по теме: Порошенко хочет закрепить в конституции курс Украины на членство в НАТО

Украина: новая конституция или распад

«Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом. Вот почему пришло время для действий. Нужно подготовить новую народную Конституцию, по которой будет жить страна», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко хочет закрепить в конституции курс Украины на членство в НАТО. По словам украинского лидера, такие поправки к основному закону страны могли бы послужить «страховкой от любых неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперёд».

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки в Конституцию Украины: балаган и клоуны