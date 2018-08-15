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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Бердымухамедова

Политика

Главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений

Москва, 15 августа 2018, 12:08 — REGNUM  В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 15 августа будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и другие вопросы отношений Москвы и Ашхабада. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о том, планируется ли в ходе переговоров обсуждать возможность строительства Транскаспийского газопровода, официальный представитель Кремля подчеркнул, что «будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, включая и возможный энергодиалог».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау в рамках V Каспийского форума сегодня, 12 августа, лидеры каспийских стран — России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана — подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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