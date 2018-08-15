В Кремле подтвердили: Путин отправил телеграмму лидеру КНДР

Москва, , 12:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам 14 августа.

Действительно, в телеграмме говорилось о годовщине освобождения Кореи, отметил он.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об отправке Ким Чен Ыном телеграммы Путину, в которой лидер КНДР поздравил президента РФ с годовщиной освобождения Кореи. Ответной телеграммой Путин сообщил Ким Чен Ыну о готовности встретиться в ближайшее время.

Телеграмма отправлена по случаю важной годовщины, в ней подчеркнута готовность установить и наладить диалог, развивать отношения Моосквы и Пхеньяна, пояснил представитель Кремля.

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