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Премьер-министр Франции встретится с лидерами профсоюзов

Политика

В ходе этих встреч будут обсуждаться основные проблемы рабочих, а также проблема безработицы и выплата пособий

Париж, 15 августа 2018, 12:03 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретится с лидерами профсоюзов после 29 августа, чтобы обсудить первостепенные проблемы, сообщает Europe1.

Эдуард Филипп примет глав французских профсоюзов по отдельности. 30 августа запланирована встреча с главой профсоюза рабочих, 31 августа — с главой крупнейшей федерации работодателей и главой комитета врачей, 4 сентября — с главой федерации труда.

В ходе этих встреч будут обсуждаться основные проблемы рабочих, а также проблема безработицы и выплата пособий.

Напомним, в середине июля состоялась встреча лидеров французских профсоюзов с главой государства Эммануэлем Макроном.

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Политическая жизнь Франции
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