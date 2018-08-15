Премьер-министр Франции встретится с лидерами профсоюзов

Париж, , 12:03 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретится с лидерами профсоюзов после 29 августа, чтобы обсудить первостепенные проблемы, сообщает Europe1.

Эдуард Филипп примет глав французских профсоюзов по отдельности. 30 августа запланирована встреча с главой профсоюза рабочих, 31 августа — с главой крупнейшей федерации работодателей и главой комитета врачей, 4 сентября — с главой федерации труда.

В ходе этих встреч будут обсуждаться основные проблемы рабочих, а также проблема безработицы и выплата пособий.

Напомним, в середине июля состоялась встреча лидеров французских профсоюзов с главой государства Эммануэлем Макроном.

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