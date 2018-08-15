В Кремле подтвердили предстоящую встречу с Болтоном

Москва, 15 августа 2018, 11:52 — REGNUM В России ведётся подготовка к переговорам с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом 15 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, переговоры представителей РФ с Болтоном состоятся уже на следующей неделе.
«Такие контакты действительно запланированы и готовятся», — ответил Песков на вопрос о встрече с представителем американского лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится в Женеве со своим российским коллегой на следующей неделе.
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