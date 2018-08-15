Экс-чиновники в Аргентине признали существование коррупционной схемы

Буэнос-Айрес, , 12:00 — REGNUM Бывшие высокопоставленные аргентинские чиновники, арестованные в августе по подозрению в коррупции, признали существование коррупционной схемы, о которой знали экс-президент Кристина Киршнер и ее супруг Нестор Киршнер. Об этом пишет издание Clarín 14 августа.

Бывший глава Ведомства по контролю дорожных концессий (OCCOVI) Клаудио Уберти заявил перед прокурором, что существовала система картелизации в сфере инфраструктурных работ. Выигравшие тендер компании платили взятки правительству сразу после заключения соглашений. В обмен на обещание освобождения Уберти назвал себя «солдатом Нестора Киршнера и Хулио де Видо» (арестованного экс-министра федерального планирования), от которых получал прямые приказы. Уберти брал взятки, и Киршнеры знали это.

Экс-глава строительной палаты Аргентины Карлос Вагнер заявил, что ключевая роль в создании коррупционной машины принадлежала Хулио де Видо. По его словам, заранее определенные победители государственных торгов договаривались с чиновниками из ведомства федерального планирования о выплате от 10 до 20% аванса в качестве взяток.

Имена участвующих в схеме чиновников и бизнесменов следователи взяли из записей Оскара Сентено, водителя одного из приближенных к Хулио де Видо. Сентено записал в 8 тетрадях даты, адресатов и суммы перевозимых в его машине взяток.

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Как сообщало ИА REGNUM, «дело о тетрадях» разразилось в начале августа. Сторонники Кристины Киршнер считают его сфабрикованным в политических целях, чтобы не допустить ее участия в президентских выборах в будущем году.

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