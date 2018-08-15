В Кремле не получали письмо в защиту сотрудника ЦНИИмаш

Москва, , 11:45 — REGNUM В администрацию президента РФ не поступало обращение ученых в поддержку своего коллеги, сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщил журналистам 14 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что официально письмо, касающееся Кудрявцева, в Кремль не поступало. Однако о подписании такого обращения аппарату президента стало известно из СМИ.

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Ранее публикации о письме Санкт-Петербургского союза ученых в поддержку Кудрявцева появились в ряде изданий. В обращении говорилось в том числе о тяжелых условиях, в которых содержится 74-летний специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат технических наук Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. Ему инкриминируют передачу секретной информации в одну из стран НАТО посредством электронной почты.

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