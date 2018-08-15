National Interest: глобальная ядерная война может начаться случайно

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM По мнению американских военных экспертов, глобальная ядерная война с участием США, России и Китая может начаться случайно — по причине путаницы в результате использования для управления ядерными силами тех же систем связи, что и для «неядерных» вооружённых сил. Об этом пишет журнал National Interest.

В статье, опубликованной изданием, говорится о том, что США, использующие те же командные и коммуникационные системы для отслеживания как ядерных, так и неядерных пусков ракет по всему миру, «приближают ядерную войну», поскольку системы «двойного использования» могут привести к путанице и запуску цепочки ядерных ударов.

По мнению экспертов издания, Россия также вносит свою лепту в ядерную «неопределённость», размещая на одних и тех же базах атомные подводные лодки и бомбардировщики и обычные корабли и самолеты. Отмечается, что в случае атаки на российские «неядерные» объекты Москва может воспринять нападение как атаку на свой ядерный потенциал и ответить полномасштабным ядерным ударом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков перечислил места на планете, где с наибольшей вероятностью может начаться Третья мировая война.

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