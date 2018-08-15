В Кремле объяснили свою позицию по помилованию террориста Сенцова

Москва, , 11:30 — REGNUM В Кремле считают некорректным вести разговор об отказе помиловании осужденному в России за терроризм украинцу Олегу Сенцову. Об этом 15 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, говорить о каком-то отказе помиловать террориста некорректно, поскольку с просьбой о помиловании никто не обращался.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», — подчеркнул Песков.

Читайте также: Украинский «политзаключенный» бодр и активен спустя 88 дней «голодовки»

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа матери заключённого террориста Олега Сенцова сообщили, что осуждённый по закону должен сам обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании.

Читайте также: В Кремле ответили на просьбу матери террориста Сенцова о помиловании